В ече повече от месец жители на смолянското село Триград живеят в страх.

Причината - набези от мечки.

Хищните бозайници нападат домашните животни и някои от хората вече са се срещали очи в очи с тях.

"Мечките влизат в дворовете. Всяка вечер в селото слизат не една, а по няколко животни. Това не се е случвало никога. Имало е набези - но те са много редки и в покрайнините, където ядяха мед от кошери или изяждаха някое животно на местен пастир. Но да се разхождат по улиците – това е нещо ново и тревожно", разказа в "Здравей, България" Радост Караиванова.

Тя заяви, че преди три дни за пръв път мечка изяла пуйка, когато влязла в двора на възрастен мъж от селото.

"Досега животните ядяха плодове, защото има повалени дървета. Но сега, изяждайки пуйката - тази мечка е вече стръвница", обясни тя.

По думите ѝ има издадено разрешение за отстрел на опасна стръвница.

"Хората живеят в постоянен страх. Истината е, че трябва да се вземат генерални мерки. Популацията на мечките е изпусната от контрол. Никоя институция в момента не знае колко точно от тези животни има. А те са защитен вид от повече от 30 години и няма естествени вdргове. Затова и популацията ѝ нараства", посочва още жената.

Според нея причината мечките да идват в селото е липсата на храна в гората. През последните години зимите са меки и мечките не заспиват.

