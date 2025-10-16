Д анъчни от всякакъв вид тормозят народа заради морално и технически остарели автомобили за смешни пари, научи „Телеграф“. Националната агенция по приходите начислява данък на хора, продали стара кола, а общински данъчни скубят собственици на автомобили, които отдавна са продадени.

Заплаха

„Всичко започна с едно заплашително електронно писмо от НАП. Уведомиха ме, че дължа малка сума пари под 100 лв. В писмото обаче пишеше, че ако не платя, няма да мога да ползвам административни услуги, като например да получа удостоверение за наличие или липса на задължения. Отделно ме предупредиха, че да дължа пари би повлияло негативно на репутацията ми при кандидатстване за кредитиране, участие в програми за подпомагане и др.“, разказа за „Телеграф“ потърпевшият Белчо Захариев от Хасково. Захариев бил предупреден и че ако не плати, ще се начисляват лихви, които ще увеличат размера на задължението му.

Измама

В началото Захариев не повярвал и помислил, че е интернет измама. След няколко проверки обаче се уверил, че писмото е автентично. Оказало се, че според данъчните той дължи 30 лв. данък заради това, че миналата година е продал стария си автомобил – „Фолксваген Голф 2“, с година на производство 1998, за 300 лв. Сделката наистина се случила през 2024 г., а Захариев спазил закона, като с купувача оформили покупко-продажбата пред нотариус. По-късно продавачът се разходил до местния КАТ и върнал старите номера, като за това получил разписка.

Притеснен от евентуалните последствия, Захариев бързо платил задължението от 30 лв. и продължил спокойно напред. „Нещо обаче си ме глождеше. Как може да ми вземат пари за кола, която съм продал за смешна сума? Но дори и да не беше смешна, защо ще ми вземат пари за това, че съм продал кола, която съм купил през 2008 г. втора ръка с пари, върху които вече съм платил данъци веднъж. Това си е чист обир“, гневи се опареният от данъчните.

„Грешка“

Скоро след това звъннал на местната служба на НАП и поискал обяснение. След кратка справка данъчният насреща му обяснил, че се е получила „грешка“. През 2024 г. при данъчните пристигнала по служебен път информация за извършената сделка и продажната цена. Немарлив служител обаче вместо служебно да зачисли тези 300 лв. при необлагаемите (вж. карето) доходи, ги завел при облагаемите. На Захариев било обяснено, че може да си иска парите обратно. Срокът за корекция на данъчната му декларация обаче бил изтекъл. „И сега за капак, вместо просто да ми върнат парите, защото са допуснали грешка, аз съм в позиция да ги моля да ми ги върнат. Пиша молби и чакам отговори. И си мисля само колко ли такива „грешки“ правят НАП и колко хора плащат без после да си търсят парите обратно“, завърши реторично Захариев.

Изненада

Друг вид куриоз пък сервират данъчните на Съби Константинов, горд собственик на „Трабант“ през младините си в зрелия соц. Константинов продал източногерманското чудо на автомобилостроенето през 1988 г. „Минаха години и аз буквално бях забравил, че съм имал такава кола. Та това е било преди повече от 20 години“, сподели Константинов. За негова изненада обаче от столичния район „Красно село“ 27 години след продажбата се сетили за трабанта и поискали продавачът да плаща годишен общински данък. „Това беше през 2015 г. Оттогава насам всяка година плащам този данък, защото просто не ми се занимава с всичката бумащина и разправии по КАТ и общината, за да я отпиша. Данъкът е 10 лв. годишно, така че просто ги преживявам“, обясни Константинов.

Параграф 22

В съвсем друга позиция обаче е Димитрина Михайлова, която плаща по 160 лв. годишно за кола, която никога не е виждала и то без надежда някога това да свърши. „Когато съпругът ми почина, по партидата ми в община Габрово се появи една стара кола – наследство от него. Направих проверка и се оказа, че тази кола е била продадена още преди да се запознаем с него“, разказа Михайлова. По неясни причини обаче регистрационният номер на колата не фигурира в общинската данъчна служба. Така Михайлова е в „Параграф 22“. Не може да отпише колата си от данъчните, защото КАТ не може да я обяви за изчезнала. А КАТ не може да я обяви за изчезнала, защото никой не знае регистрационния ѝ номер, а никой не знае и къде е самото возило.

„Телеграф“ поиска от данъчните от НАП и въпросните общини позиции по тези въпроси и ще ги публикува, ако такива бъдат получени.

Експерт: Ако си имал колата над 1 година, не се облага

„Доходът от продажбата на автомобил, който сме владели минимум една година след придобиване, не подлежи на данъчно облагане“, заяви за „Телеграф“ данъчният експерт Марина Мучакова. „Такъв доход се декларира в Приложение №13 на годишната данъчна декларация. Хората трябва да са много внимателни, когато подписват електронно данъчната си декларация, защото както в посочения случай, доходът е бил служебно деклариран погрешно в Приложение №5”, обясни още Мучакова. Не така стоят нещата, когато колата е владяна по-малко от година. В такъв случай държавата предполага, че става дума за получаване на доходи от търговия с автомобили по занятие и начислява данък.

Деян Дянков