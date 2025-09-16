Д иректорът на ВиК - Ловеч Данаил Събевски подаде оставка, съобщи самият той за NOVA.

Очаква се постът да заеме заместник-директорът на дружеството Йордан Досев.

До оставката се стигна след искане на министъра на регионалното развитие Иван Иванов. Като причина бе изтъкната липсата на съгласуване, планиране и координация по обявяване на воден режим в града.

Припомняме, че и в Ловеч въведоха режим на водата. Причината е продължителното засушаване и силното намаляване на дебита от водоизточниците на града.

Водоподаването ще бъде осигурено от 06:00 до 23:00 часа.

Въвеждат се и други ограничения – забранява се ползването на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.

