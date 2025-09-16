Л ятно време ще ни радва в днешния ден.

Слънце ще огрява страната през по-голяма част от времето.

В сутрешните часове на отделни места в низините и около водните басейни ще има ниска облачност или намалена видимост. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, в София - около 28°.

През нощта срещу сряда, друг студен атмосферен фронт ще е причина за увеличение на облачността от северозапад. В крайните северозападни райони и ще превали дъжд.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра - около 16°.

По Черноморието ще бъде слънчево. В сутрешните часове на места ще има ниска облачност. Ще духа слаб вятър. Максималните температури ще бъдат между 24° и 27°. Температурата на морската вода ще е около 24°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Източник: НИМХ