Д обра новина за шофьорите в София!

Съдът спря поскъпването и разширяването на зоните за паркиране.

Административният съд определи като нищожно решението на Столичния общински съвет от 13 ноември. То подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред Върховния административен съд.

Припомняме, че от Столичната община приеха увеличение на цените в зоните за почасово паркиране. Цените не са актуализирани от 13 години и сега общината потърси решение за това как паркирането в столицата да се улесни, особено в идеалния център на града. Кметът на София Васил Терзиев, заедно с председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров и общинските съветници от групата на ПП-ДБ – Симеон Ставрев, Грети Стефанова, Димитър Димитров и Димитър Петров, внесоха доклад с предложения за промени в правилата за паркиране в София.

Реформата доведе до вълна от протести.

Източник: NOVA