Ж ители на Велико Търново сигнализираха за мътна и жълтеникава вода от чешмите през последните дни. Хората се притесняват за здравето си и настояват институциите да вземат мерки, предаде БГНЕС.

Причина за лошото качеството на водата е големият приток и повишените водни количества, довели до временно замътняване в част от мрежата, заявиха от ВиК.

Регионалната здравна инспекция увери, че водата не е опасна за здравето, но не е подходяща за пиене поради повишена мътност.

Директорът на РЗИ-Велико Търново д-р Евгения Недева увери, че инспекцията следи качеството на водата на всеки час.

Инспекцията препоръчва временно използване на бутилирана вода. В някои магазини в града тя вече е изчерпана заради повишеното търсене. |