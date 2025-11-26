Б анките са отпуснали общо 31,521 млрд. лв. на домакинства за покупка на жилища към края октомври 2025 г. Това сочат данни на Българската народна банка. Размерът на раздадените заеми е нараснал с 27,8 на сто за една година. През октомври 2024 година общата сума, отпускана за покупка на имот, е била малко над 24 млрд. лева. Расте и размерът на депозитите в банките, като към момента те са 97,996 млрд. лв., което е с 13,8 на сто повече от миналата година.

Бранш

Значителният ръст на кредитирането на покупката на имоти води и до масово строителство на жилищни сгради. Данни, предоставени от Националната асоциация на строителните предприемачи, сочат, че строителството генерира 4,2% от брутния вътрешен продукт за 2024 г., което е около 12 млрд. лева постъпления в държавния бюджет. Това съобщи Георги Шопов, председател на организацията, като прогнозира, че догодина приносът ще е 15 млрд. лева.

Около 7% от работната сила в страната са заети в строителния сектор. Това са 156 382 души през 2024 г., съобщи икономистът Емилия Цоконова. През първата половина на 2025 г. безработицата в строителството е спаднала с 34,3 процента, а заплатите са се увеличили със 17,8 процента.

Инфраструктура

Около 75% от новата инфраструктура в София се изгражда от строителните предприемачи, които след това я подаряват на общината, каза Димитър Савов, изпълнителен директор на строителна компания. В инфраструктура са вложени по 30-50 евро на кв. метър при жилищно строителство в града и около 100 евро на кв. м в райони с къщи. Клиентите са ги платили чрез продажните цени на закупените жилища.

Проучване за нагласите на хората към градската среда показва проблемите в нея. Хората посочват като недостатък паркирането, трафика и замърсяването като водещи проблеми, които не им харесват. На четвърто място е интензивното строителство в големите градове и в кварталите, където то е много по-активно, свързано с прах, шум, изгубени паркоместа, неща, характерни за строителния процес.

Таня Киркова