С лаб дъжд вали в района на пожара в НП "Рила". Това съобщиха за Радио Благоевград, доброволци участващи в гасенето.

Пожарът в Рила бушува в борова гора, вятър го разгаря!

На северозападния фронт огънят е ограничен. На терен има две пожарни коли, в потушаване на огъня участват служители на Горското стопанство в Благоевград, пожарникари и доброволци.

Днес не се очаква включването на летателна техника.

Няма върхово горене, но теренът е изключително стръмен и труден за работа.

12 ден продължава гасенето на пожара в парка.