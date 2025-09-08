Т ежка остава ситуацията с големия пожар, който лумна на 28 август в местността Белите камъни на територията на Национален парк „Рила“. Огънят вече е обхванал площ от над 700-800 декара – гори, треви, храсти, алпийска част. Над 60 души продължават и днес битката с огъня, който от няколко дни се разраства в посока на местността Чакалица.

С помощта на булдозер се направи просека на билото, където е северозападният фронт, като не се позволи на пожара да го прехвърли и да се разпространи в нови територии. Проблем в момента е югозападният фронт, където има голямо активно огнище в борова гора с насаждения от бял бор и смърч.

„Там засега пожарът е низов, но има и силен вятър, който може да го прехвърли и към високата част на дърветата. Усилията ни са насочени по периферията, за да спрем разрастването му“, заяви за „Телеграф“ директорът на Национален парк „Рила“ - Красимир Андонов.

Усилията на екипите са огромни, а условията са изключително тежки. Гасенето е почти изцяло на ръка. Двата рискови фронта на пожара са северозападният и югозападният.

Атмосферните условия оказват огромно влияние върху ситуацията. Използват се високопроходими машини, тъй като на места наклонът е около 70 градуса, вода за гасене има - доброволци са изградили водоснабдителна линия, а също така в района има и резервоар.

Пожарът е на надморска височина от над 1800 метра, на места достига до 2000 метра надморска височина. Огнената стихия лумна преди 12 дни над симитлийското село Горно Осеново. През това време имаше дни, в които след битка по земя и въздух огънят за известно време бе локализиран, но по-късно силният вятър отново го разгаряше. Проблем за огнеборците е и труднодостъпният терен.

Владимир Симеонов