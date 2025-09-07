П ожарът в местността Белите камъни на територията на Национален парк „Рила“ продължава да е активен и да обхваща все по-голяма площ. Периметърът му вече е над 700 декара, като половината от тях са борови гори.

11 дни гори национален парк "Рила"!

Над 60 души – пожарникари, служители на НП „Рила“ и НП „Пирин“, горски, военни и доброволци, се борят с огъня, който от няколко дни се разраства в посока на местността Чакалица.

„Вчера имаше критичен момент, в който огнените пламъци можеха да прехвърлят билото и да се разгорят в нови гори. Това обаче бе предотвратено от хората на терен. В момента гасенето на вътрешни огнища е невъзможно заради много гъст дим. Има риск от обгазяване. Затова се работи с два булдозера за направата на просеки и спиране на разпространението на огъня. Ситуацията обаче остава тежка“, каза днес Маргарит Делин, началник на отдел „Контрол и охрана“ в НП „Рила“

Пожарът е на надморска височина от над 1800 метра. Огнената стихия лумна миналия четвъртък следобед високо над симитлийското село Горно Осеново и не секва вече 11-и ден. През това време имаше дни, в които след битка по земя и въздух огънят за известно време бе локализиран, но по-късно силният вятър отново го разгаряше. Проблем за огнеборците е и труднодостъпният терен, който на места е непристъпен за човешки крак.

Владимир Симеонов