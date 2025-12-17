Г олемите ВиК специалисти се обединиха, че не бива да има насилствено окрупняване на ВиК сектора. Не трябва да се прави самоцелна промяна в структурите на тарифите. По-добре да останат такива, каквито са, защото няма достатъчно задълбочени анализи, че това, което се предлага, ще доведе до по-добро и за клиентите, и за ВиК операторите. Това коментира председателят на Българската асоциация по водите (БАВ), Иван Иванов, след обсъждане на доклада с проекта за промени в Закона за ВиК услугите. Може да нямаме Стратегия за управление на ВиК сектора, каза Нона Караджова, бивш министър на околната среда и водите.

Цени

Не достигнахме до пълно единодушие, че цените на ВиК услугите ще могат да осигурят достатъчно инвестиции, за да постигнем всички европейски изисквания, заяви Иван Иванов.

Трябва да се откажем да въвеждаме както на двукомпонентната цена, едната компонента, на която да се плаща от всички – ползвали и неползвали вода клиенти. Секторът не е готов и за въвеждане на блокова цена с ниска и с висока тарифа при потребление над определено количество вода, защото няма достатъчно задълбочени анализи и ефектът няма да е положителен нито за клиентите, нито за ВиК операторите, коментираха специалистите.

Въвеждането на фиксирана компонента в цената, която потребителите да плащат, независимо дали са ползвали или не услугата, т.нар. такса „водомер“, няма да направи ВиК дружествата по-богати. Ако имам три имота, ще трябва да плащам и за тези, които не ползвам, за да се поддържа водоснабдителната система в готовност, обясни експерт. Въвеждането на такса водомер в България би поставило ВиК дружества в затруднение. Блоковата тарифа, която бе предложена между първо и второ четене на проекта за промени на Закона за ВиК, има за цел да подобри социалната поносимост и да стимулира икономия на вода. Някъде се въвежда на база жител, другаде на база домакинство.

Поносимост

Нона Караджова посочи, че населението е готово да плаща по-висока цена, но да има по-добро качество на водата. Според нея трябва да се промени социалната поносимост на цената на ВиК услугите и едновременно да има водно подпомагане на бедните хора.

В България има много ползватели, които нямат партиди. В ромския квартал на Кюстендил например няма нито един жител с партида, посочиха експертите.

Таня Киркова