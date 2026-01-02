П ланините на България буквално замръзват! Спасителната служба на БЧК предупреждава, че в момента опасността от измръзване е изключително висока, а силният вятър прави температурите да се усещат още по-ниски – около -10°C.

През изминалото денонощие са регистрирани няколко инцидента. В Рила в момента се прави нов опит за евакуация с хеликоптер на жена с измръзнали пръсти, която първоначално не можа да бъде спасена заради лошото време. Спасителите обясниха, че продължителна акция при такива студове може да бъде опасна и за тях самите.

Освен това, друг хеликоптер е извършил евакуация на човек със съмнения за инсулт в района на връх Жълти бряг над Казанлък.

Спасителите апелират към туристите да бъдат добре подготвени: топли дрехи, дебели чорапи и ръкавици, топли напитки, допълнителни батерии, добре планирани маршрути и разум при лошо време.

През уикенда се очаква още по-студено и ветровито време, а навяванията на снежната покривка могат да създадат опасност от лавини.