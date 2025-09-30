Д вама българи са били успешно евакуирани от Газа чрез координация на дипломатическите мисии, съобщиха от Министерството на външните работи.

Сънародниците ни са евакуирани заедно с възрастна палестинска гражданка, член на семейството на единия от тях.

„Операцията е добре координирана. Българите са тук през Йордания. Това няма да е нито първата, нито последната операция за евакуация на българи в нужда. Със сигурност има още наши сънародници, но в момента, в който се наложи евакуация, ще действаме по установения протокол“, обяви министър-председателят Росен Желязков.

Операцията продължи над 24 часа, като започна в ранните часове на 29 септември. Тримата преминаха през Йордания с помощта на посолството ни в Аман, а след това продължават през Истанбул с подкрепа от Генералното консулство на България.

Източник: NOVA