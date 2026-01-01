В 00:00:20 на 1 януари 2026 г. първият банкомат в Слънчев бряг отчете успешно теглене в евро. Така новата валута „влезе“ в реалния живот с първите транзакции, а преходът към еврото премина почти без проблеми.

Борика, компанията, която стои зад националната картова инфраструктура, изигра ключова роля в гладкото преминаване. В 00:03:00 бе извършена първата успешна транзакция чрез SoftPOS в София – символично начало на новия финансов етап за страната. Малко по-късно, в 00:04:55, бе направено и първото дарение на виртуален ПОС терминал в евро.

Експертите посочват, че тези първи транзакции са добър знак за ефективността и иновацията в българската финансова система, а удобството за потребителите е резултат от усилията на стотици специалисти, работили неуморно в новогодишната нощ.