П етчленен състав на Върховният административен съд (ВАС) окончателно спря изпълнението на Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради – етажна собственост. Той потвърди решението от юни тази година, което беше обжалвано от енергийния министър. Сега съдът окончателно прие, че новата методика няма да се прилага, докато той не се произнесе по законосъобразността ѝ. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване, обяви съдът.

Търгуване

Решението има две тълкувания в момента, коментира юристът Андреан Славчев пред „Телеграф“. Първото е, че отсега занапред не могат да се издават сметки въз основа на тази методика. Второто тълкувание е, че каквито и претенции да се основават на тази методика, независимо кога са възникнали, от този момент тя не е основание.

Сега вече чакаме решение на Върховния съд по същество на спора, за да стане ясно нищожна ли е, обясни юристът. Според него съдът ще приеме, че е нищожна, защото не е изпълнено съдебно решение. Това ще означава, че пак министърът ще трябва да определи какво се случва със сметките на хората.

Защита

От съда подчертават в своето съобщение, че за да се защити общественият интерес, правоотношенията между страните следва да бъдат окончателно уредени с влязъл в сила съдебен акт. „Само по този начин може да се гарантира стабилност в стопански значимите отношения, да се избегне рискът от последващи спорове относно нищожност и да се ограничат негативните финансови последици“, категоричен е ВАС.

Таня Киркова