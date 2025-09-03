К атегорично опровергаваме внушенията от последните дни, че кметове на ГЕРБ във Варненска област преминават към „Ново Начало“! Те са откровена лъжа и измислен скандал, раздухван от политици и придворните им журналисти, за да прикрият истинските корупционни скандали в ПП-ДБ! Това заявяват от ГЕРБ.

Според тях това е поредната опорка на ПП-ДБ – "откровена манипулация, изградена върху снимки от едно напълно публично посещение при кметове на три общини от Варненска област. Съвместна обиколка на варненски депутат от ДПС и областния координатор на ГЕРБ Иван Портних".

"На тези срещи се обсъждаха реални проблеми, поставени от избирателите, както и възможности за решения чрез съвместни усилия на местната власт и държавата", уточняват от ГЕРБ.

Според тях всеки варненски депутат от ПП-ДБ би могъл да отиде на такава обиколка, за да види със собствените си очи как кметовете на ГЕРБ печелят проекти и преобразяват общините си – паркове, площадки, ремонтирани улици, канализация, водопроводи, санирани блокове. Всички тези кметове умеят да изготвят и защитят проекти и получават пълното държавно финансиране за тях.

Областната организация на ГЕРБ ще съдейства на всеки депутат, независимо от партийната му принадлежност, да посети общините от областта, където се работи реално, заявяват от партията.

"За разлика от Варна, където вече две години няма нито един нов проект. Работи се единствено по оставени от предишната администрация, и то некачествено", допълват от там.

Любомир Славов