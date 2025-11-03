П олугола 24-годишна украинка от около месец се появява изненадващо по улиците на Варна. Красавицата си прави разголени видеа в градския транспорт на морската ни столица. Обикаля с ангелски крила по бул. „Княз Борис I-ви“ или пък се появява в хранителен магазин гола, но с покрито лице от филма „Маската“ за Хелоуин.

Украинката се е установила във Варна и по-конкретно е на квартира в курорта Св. св. Константин и Елена, който е на 8 км от центъра на морската столица.

Икона

„Харесвам Варна, винаги съм обичала да живея до морето. Затова се преместих тук“, коментира Дария Верис. Страниците й в социалните мрежи имат над половин милион последователи. Тя обича да провокира с облеклото си. Освен във Варна се появява полугола в цяла Западна Европа. Има снимки от Париж, Монако, Варшава и къде ли не.

ОВЪРША ОДРИН И ИСТАНБУЛ: Близалката граби гащи от "уличен бутик" на Босфора! (ВИДЕО)

Запазена марка за нея е позирането в градския транспорт, включително и в тролей в България. Дария споделя, че не е имала представа, че ще се превърне в икона на Instagram, но се радва, че има толкова много последователи. Инфлуенсърката започва кариерата си в Англия, където печели първите си последователи. Днес тя създава съдържание, което балансира търговията и изкуството, като активно споделя съвети със своята аудитория.

Фасове

Появата й във Варна е същинско събитие. Дария излиза по жартиери от панелен блок, сяда на масичка до пепелник с фасове, оставен от кварталните пияници. След това обикаля крайните квартали и се снима до графити с надпис „Спартак“ на едноименния местен футболен отбор. После почти без дрехи спира на бензиностанция и зарежда гориво в скъпарското си „Порше Кайен“.

Признава, че откакто е във Варна, местните гларуси и стари морски вълци са я налазили, но засега няма интерес към тях. По-възрастните варненки пък били в потрес от появата й, твърди ще инфлуенсърката.

Захари Белчев