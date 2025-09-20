М ощен пожар избухна днес следобед в базата на фирма "Нелсън" в Бургас, предизвиквайки гъст черен дим, който се вижда от различни части на града. Сигналът за инцидента е подаден в 13:30 ч., съобщиха от полицията.

Според официалната информация, пламъците са обхванали множество автомобилни гуми, намиращи се на територията на базата. Именно горенето на гумите е причината за силното и задушливо задимяване, предаде БГНЕС.

На мястото на инцидента незабавно са изпратени значителни сили на пожарната. Към момента с овладяването на огъня се борят три противопожарни автомобила с осем огнеборци. В гасителните действия участва и специализираният химически бус на

Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – Бургас, което подсказва за спецификата и потенциалната опасност на горящите материали.

Към този час гасителните действия продължават активно. Причините за възникването на пожара тепърва ще се изясняват. Няма данни за пострадали хора. Властите призовават гражданите в района да затворят прозорците си и да избягват вдишването на дима.