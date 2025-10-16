Д нес отбелязваме Световния ден на храните. По този повод Националният статистически институт представя обобщени данни за хранителните навици на българите през 2024 г.

Средногодишно един човек в България потребява 58 кг месо и месни произведения.

Българинът консумира 166 броя яйца, 10 литра олио, 12 кг сирене, 20 литра прясно мляко, 28 кг кисело мляко.

Годишното меню на българина включва също 76 кг зеленчуци, 60 кг плодове, 69 кг хляб и тестени изделия.

Световният ден на храните се отбелязва за първи път през 1981 г. по инициатива на Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО). Всяка година събитията за честването се провеждат под определена тема. Тази година тя е "Ръка за ръка за по-добра храна и по-добро бъдеще".

Вече над 150 държави се включват в проявата, като България се присъединява през 2006 г.

Същевременно ЕС изчислява, че Общността генерира около 130 килограма хранителни отпадъци на човек всяка година, което се равнява на 60 милиона тона.

Източник: БТА