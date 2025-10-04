О живление цари в Царево - столевки плуват по водата и жители на гетото гребат с пълни шепи - да спипат, каквото могат.

Сейф, пълен със злато и пари - отнесен от водата в Царево! (ВИДЕО)

В същото време собственикът на злощастния сейф, който бе отнесен по време на потопа в града, с багер дълбае наред, та дано си възвърне имането.

Собственикът на "Авто-Яни" загребва с багер всички отпадъци и рови по боклуците, за да спаси каквото може, се казва в материала.

Сейфът се е разбил край понтона и буквално напълни морето със столевки, казват свидетели от морския курорт, пише "Флагман".

"Пълна лудница е. Тук се изсипаха за кратко цели семейства от махалата и събират от водата, пясъка и калта, парите", разказва свидетел, който е направил видео.

Собственикът на най-големия автосервиз в курорта буквално гребе боклуци от дерето с багер, изсипва ги в собствената си база и работниците ровят в калта, за да спасят каквото може. Не е ясно каква сума е имало в сейфа, но парите не са били никак малко, твърдят запознати.

Собственикът обяснил пред свои близки, че държал и злато вътре, смятайки че това е най-сигурното място на света. В петък рано сутринта обаче двуметровата приливна вълна буквално отнесе цялата офис оборудване на фирмата, включително и сейфа, към дерето.

В петък през целия ден служители на фирмата търсеха касата в калта, но не успяха да я открият.

Днес тя се е разбила за шок на собственика и за радост на обитателите на царевското гето, които в момента кълват столевки от плажа.