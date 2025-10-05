Б ившият лидер на ПП Кирил Петков и съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов вече са подсъдими, след като прокуратурата е внесла на 1 октомври в Софийския градски съд обвинителен акт.

Кирил Петков е обвинен в опит за принуда на бившия министър на електронното управление от кабинета "Денков" Александър Йоловски.

Обвинението срещу Божидар Божанов е, че като министър на електронното управление и възложител на обществена поръчка е нарушил служебните си задължения по Закона за защита на класифицираната информация.

Фактът, че прокуратурата е внесла обвинителни актове срещу Кирил Петков и Божидар Божанов стана известен едва днес след постове на двамата в социалните мрежи. Според Кирил Петков става дума за политическа репресия, поръчана от Делян Пеевски. Бившият лидер на "Продължаваме промяната" написа във Фейсбук: "Прокуратурата с незаконния си началник е внесла обвинението в съда срещу мен и Божанов тихомълком на 1 октомври".