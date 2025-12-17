Д ържавният глава Румен Радев продължава консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание и утре.

Следващи са представители на парламентарната група на „Алианс за права и свободи“ и ПП МЕЧ, съответно в 10:00 и 11:30 часа.

На първите консултации в понеделник представителят на ГЕРБ-СДС Деница Сачева заяви, че коалицията няма намерение да участва в създаването на нов кабинет в този парламент и призова президентът да насрочи възможно по-скоро предсрочни избори и да обяви свой политически проект. Освен това направи заявка за внасяне на удължителен бюджет.

След това на "Дондуков" 2 се явиха и ПП-ДБ. Те заявиха, че правителство в този парламент е невъзможно, а най-важните задачи сега са внасяне на удължителен закон за бюджета, въвеждане на 100% машинен вот и снемане на охраната на НСО от депутатите.

Вчера и „Възраждане“ проведоха консултации с президента Радев. Основните им искания са за предсрочни избори, преправяне на бюджета и провеждане на КСНС. Освен това провеждане на референдум за запазване на българския лев, както и отсрочка от влизане в еврозоната с 1 година, а преходният период да е 6, а не 1 месец.

От консултациите с „ДПС - Ново начало“ стана ясно, че от партията подкрепя удължителния бюджет и настояват за машинно гласуване, но със сканиращи и преброяващи машини.

Днес първи при държавния глава бяха "БСП - Обединена левица" и „Има такъв народ“.

Източник: NOVA