Ч етвъртата политическа сила в парламента - „ДПС - Ново начало“ провежда консултации за съставяне на нов кабинет с президента Румен Радев. На срещата партията бе представена от зам.-председателите на ПГ Йордан Цонев, Искра Михайлова и Халил Летифов, както и от депутатите Джем Яменов и Айсел Мустафова.

"Винаги сте крепили това управление с ясната позиция, че не трябва да има скоро избори, а стабилно дългосрочно управление, така че да реализира важни за страната политики. Така че сте в дълбочината на процесите на обществото. Смятате ли да работите за продължаване на живота на това НС", попита в началото Радев, писа NOVA.

Йордан Цонев отвърна, че „ДПС - Ново начало“ е подкрепяла управлението, за да се разреши политическата криза от последните години. "Предстояха важни събития, сред които влизането в еврозоната, затова имахме нужда от стабилност. Подкрепяхме политиките и не сме участвали в изпълнителната власт с постове. Това беше наше решение, за да е ясно, че подкрепата ни е без изисквания. Не смятаме, че този парламент трябва да продължи работата си, той е приключил реалния си политически живот. Трябваше да се създаде редовен нормален бюджет, а не удължителен. При сегашната ситуация обаче ще подкрепим и него. Този парламент трябва да осигури промени в Изборния кодекс, които да дадат възможност на процеса да стане още по-прозрачен. Имаме предложения, които ще изложим. Продължаваме да настояваме за машинно гласуване, но не с тези машини, които са компрометирани напълно. Искаме сканиращи и преброяващи машини, гласуване без компрометираните „Мадуровки“, заяви Цонев.

По думите на Цонев бюджетът не е бил добре комуникиран - нито със социалните партньори, нито с обществото. "Може да има много вариант на план-сметките, но важното е зад какво застава управляващото мнозинство. Първият бюджет беше по-добър от втория, а вторият - по-добър от удължителния, който е кризисен и не позволява определени политики. Според него се харчи каквото се събира. Януари и февруари са най-слабите откъм постъпления на приходи, което ще затрудни процеса. Спекулата е основната опасност при въвеждане на еврото, защото институциите вече са готови, при тях няма проблеми. Ще продължим да бъдем активни и по време на служебния кабинет относно овладяването на спекулата", посочи още зам.-председателят на ПГ на „ДПС - Ново начало“.

Президентът подкрепи взимането на мерки срещу спекулата при въвеждането на единната европейска валута, но отбеляза, че е трябвало това вече да бъде направено.

Цонев отговори: "Мерките в някаква степен наистина не бяха навременни. Трябваше да бъдем по-твърди, маневрени и действени".

Преди „ДПС - Ново начало“ от „Възраждане“ проведоха консултации на „Дондуков 2“. Основните им искания са за предсрочни избори, преправяне на бюджета и провеждане на КСНС. Освен това провеждане на референдум за запазване на българския лев, както и отсрочка от влизане в еврозоната с 1 година, а преходният период да е 6, а не 1 месец