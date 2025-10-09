Варна се разделя с един от най-разпознаваемите си символи – легендарния „Гранд хотел Варна“, познат на поколения българи и чужденци като „Шведския хотел“.

Според внесеното инвестиционно намерение, култовата постройка в курорта „Св. св. Константин и Елена“ ще бъде преустроена в многофункционална жилищна сграда с хотелска част, офиси, обществени площи и подземен паркинг.

📜 Проектът предвижда запазване на структурата на сградата, но пълна реконструкция и осъвременяване на фасадата, вътрешното разпределение и околната среда.

Построен преди близо 50 години от шведска фирма по проект на арх. Георги Ганев, „Гранд хотел Варна“ е истинска икона на златните години на българския туризъм.

С 12 етажа, 327 стаи, три ресторанта, кaзино, балнеоложки център и блестящ басейн, той е бил символ на лукс и престиж още от 70-те години.

„Това беше мястото, където идваха дипломати, артисти и туристи от цял свят. Ние му викахме просто Шведския, защото беше нещо различно, истински западен лукс“, споделя дългогодишен жител на курорта.

Любомир Славов Любомир Славов
Гранд хотел Варна Св. св. Константин и Елена Многофункционална сграда Български туризъм Преустройство