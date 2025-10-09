Варна се разделя с един от най-разпознаваемите си символи – легендарния „Гранд хотел Варна“, познат на поколения българи и чужденци като „Шведския хотел“.

Според внесеното инвестиционно намерение, култовата постройка в курорта „Св. св. Константин и Елена“ ще бъде преустроена в многофункционална жилищна сграда с хотелска част, офиси, обществени площи и подземен паркинг.

📜 Проектът предвижда запазване на структурата на сградата, но пълна реконструкция и осъвременяване на фасадата, вътрешното разпределение и околната среда.

Построен преди близо 50 години от шведска фирма по проект на арх. Георги Ганев, „Гранд хотел Варна“ е истинска икона на златните години на българския туризъм.

С 12 етажа, 327 стаи, три ресторанта, кaзино, балнеоложки център и блестящ басейн, той е бил символ на лукс и престиж още от 70-те години.

„Това беше мястото, където идваха дипломати, артисти и туристи от цял свят. Ние му викахме просто Шведския, защото беше нещо различно, истински западен лукс“, споделя дългогодишен жител на курорта.

Любомир Славов