Д ава се възможност при обмяната на валута в чейнджбюрата клиентът да може да плати с банкова карта на ПОС терминално устройство.

Това предвижда проект за промени в Наредба 4 за изискванията към дейността на сарафите, изготвен от финансовото министерство. Последните изследвания показват, че по-голямата част от притежателите на банкови карти считат безкасовото плащане за по-бързо и по-удобно, мотивират се от ведомството.

Връщане

С проекта се прецизира задължението за връщане в Централно управление на Националната агенция за приходите на издаденото удостоверение за вписване в публичния регистър на обменните бюра, когато те прекратят дейността си. Срокът е 7 дни. Предложението е мотивирано от необходимостта да бъде ограничена възможността да се заблуждават потребителите.

Наличност

С промените в наредбата се актуализира размерът на касовата наличност, която остава в края на деня в обменните бюра – 20 000 евро, вместо 20 000 лева, както е сега.

С нова разпоредба изрично се регламентира, че автоматите за обмяна на валута трябва да работят с вградено в тях фискално устройство. Освен това се предвижда, когато сделката се извършва през автомат, да не се допуска извършване на сторно операция. Уредбата произтича от същността на автомата, доколкото при извършването на обмяната на валута липсва човешкият фактор и действията се извършват чрез самообслужване на лицето, обясняват от МФ.

София Симеонова