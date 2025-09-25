К олегиумът на Европейската прокуратура започна дисциплинарна процедура срещу българския европейски прокурор.

Макар името да не се споменава, това вероятно е Теодора Георгиева, тъй като тя е единственият български представител в Европрокуратурата.

Георгиева бе временно отстранена от длъжност през март тази година, припомня БНР.

Преди това от Европейската прокуратура съобщиха, че тя е разследвана административно от останалите европейски прокурори за възможни неправомерни действия.

Главният прокурор е информирал Европейския парламент, Съвета на ЕС и Комисията за започнатата процедура.

Припомнямеу че на 15 февруари загина майката на Теодора Георгиев при съмнителен пожар.

Тогава Лаура Кьовеши назначи светкавично проверка по случая и назначи охрана на нашия европрокурор.