К олегиумът на Европейската прокуратура започна дисциплинарна процедура срещу българския европейски прокурор.
Макар името да не се споменава, това вероятно е Теодора Георгиева, тъй като тя е единственият български представител в Европрокуратурата.
Георгиева бе временно отстранена от длъжност през март тази година, припомня БНР.
Преди това от Европейската прокуратура съобщиха, че тя е разследвана административно от останалите европейски прокурори за възможни неправомерни действия.
Главният прокурор е информирал Европейския парламент, Съвета на ЕС и Комисията за започнатата процедура.
Припомнямеу че на 15 февруари загина майката на Теодора Георгиев при съмнителен пожар.
Тогава Лаура Кьовеши назначи светкавично проверка по случая и назначи охрана на нашия европрокурор.