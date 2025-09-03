З аснеха черен леопард край дупнишкото село Крайници. На кадри, изпратени до NOVA, се вижда как голяма котка се разхожда сред високата трева в полето край населеното място.

СТАРА ОПАСНОСТ ИЛИ НОВА ЗАПЛАХА? Заснеха черен леопард край дупнишко село! (ВИДЕО)

Кметът на селото Десислав Начов потвърди, че вече е направен обход на мястото, където е заснет видеоклипът.

През целия ден продължи търсенето в местностите около Крайници, но полицейските екипи не достигнаха до следа от хищника.

По думите на Начов тепърва предстои да се реши дали ще бъде сформиран кризисен щаб за издирване на животното. "Това зависи от преценката на полицията. Човекът, заснел клипа, определи животното, което е видял, като приличащо на голямо куче", заяви Десислав Начов.

А Светослав Кавдански е човекът, заснел черната котка. Във вторник около 20 часа той отишъл за обичайната си тренировка край селото, като по изключение този път бил без своето куче.

„Малко след селото в полето притича някакво черно животно, по-голямо от моето куче, което тежи 30 кг. Не успях да разбера какво е точно и извадих телефона, приближих обектива на камерата, за да видя какво е, но се уплаших. Мислех си, че е някакъв вълк, например”, разказа той.

На камерата на телефона си обаче Светослав разпознава голяма черна котка.



„Това беше котка, голяма, с дълга опашка. Забравих за спорта и се запътих към нас”, добави Светослав.



Според мъжа черната котка не е имала намерение да го напада.

„Първоначално притича близо до мен на около 10 метра, но тичаше бързо и се отдалечи, гонеше нещо, някаква плячка. Докато извадя телефона, докато почна да снимам, вече животното се беше отдалечило на около 30-50 метра от мен. За щастие, не ме нападна. Въобще не ме отрази”, посочи той.



Утре обходите около Крайници, в опит да се намерят евентуални следи от черната котка, вероятно ще продължат.