П ротести срещу правителството в сряда вечер се провеждат не само в България.

Българи протестираха тази вечер пред сградата на Европейския парламент в Брюксел с възгласи "Оставка!" и плакати срещу корупцията в нашата страна. Събитието бе свикано в социалните мрежи по повод днешните протести в България, предава Dariknews.

Сред присъствалите над 100 души имаше и деца, включиха се също евродепутатите Радан Кънев (ДСБ/ЕНП) и Никола Минчев (ПП –ДБ/"Обнови Европа"). Нямаше речи, а протестът продължи кратко заради липсата на разрешение от местните власти.

Участниците изпяха познатия рефрен от досегашните протести "Когато падне...", на плакатите се четяха призиви за по-силно гражданско общество, за повече средства за култура, образование и здравеопазване, както и "Мафията вън!".

Стотици български сънародници във Виена също излязоха тази вечер, за да покажат, че не са доволни от управляващите в родината им, предаде Агенция "Фокус".

Центърът на Виена се оглави от виковете на българите там, които скандират "Оставка". В протеста се включиха хора от различни възрасти, обединени от една идея, а именно свалянето на правителството.

Недоволното протестиращо българско общество във Виена излезе на митинга с подготвени оригинални плакати, с които още по-категорично заявява позицията си.

Протест имаше и в британската столица Лондон.