С лучай на жестокост към куче в столичния квартал "Разсадника" предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи. Животното е било прегазено от автомобил вчера пред жилищна сграда, а за инцидента стана ясно от разпространени видеозаписи, предава NOVA.

На кадрите се вижда как автомобил, излизащ от паркинг, сгазва куче, лежащо на тротоара. Колата спира за момент, шофьорът излиза и вижда, че е затиснал животното с една от гумите. Въпреки това той се качва обратно в автомобила и потегля, оставяйки кучето в безпомощно състояние.

Живеещи в блока разказват, че кучето се казва Мая и е познато в квартала от 14 години.

Очаква се официална информация от МВР по-късно днес. Към момента материали по случая все още не са докладвани в Софийската районна прокуратура.