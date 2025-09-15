Р айонната прокуратура в Бургас е повдигнала обвинение на 51-годишния мъж, който в петък нападна два екипа на Спешна помощ. Днес съдът е оставил за постоянно в ареста агресивния мъж.

Той е обвинен за това, че при управление на лек автомобил е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. Според държавното обвинение деянието се отличава с изключителна дързост.

Установено е, че 51-годишният мъж е нанесъл удари с тръбен ключ по специализирания автомобил на Спешна помощ. Ударил ръката на шофьора, след което предприел маневра с управлявано от него превозно средство, блъскайки и деформирайки предна лява врата на друг специализиран автомобил, предаде БНТ.

След това предприел нова маневра назад и счупил предна лява врата на специализирания автомобил, по който малко по-рано нанасял удари с тръбен ключ.

Мъжът е обвинен и за това, че се е заканил с убийство на общо четирима мъже, отправяйки словесни закани и насочвайки към тях полуавтоматичен газ-сигнален пистолет.