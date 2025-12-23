180 камери следят за нарушители в нискоемисионната зона, която работи от 1 декември. Това казаха за „Телеграф” от Столичната община. Оттам посочиха, че в малкия ринг са установени 19 389 нарушители, а в големия - 17 288, и въпреки това има спад на нарушителите с около 30 000 в сравнение с миналата година. „1100 уведомления са изпратени, като 63 акта са връчени към днешна дата”, посочи зам.-кметът по екология Надежда Бобчева. Стана ясно още, че към момента са обработени малко над 3000 от издадените актове за административни нарушения за предишния сезон. Актовете се изпращат на нарушителите по пощата от Столичния инспекторат, тези на водачите, чийто постоянен адрес е извън града - по служебен път, от Столичната община. Санкцията за физическите лица е 50 лева, а за юридически лица – 1000 лв.

Мръсно

Зам.-кметът по екология Надежда Бобчева обяви, че са продали 196 916 зелени билета заради мръсния въздух и подчертаха, че концентрациите на фини прахови частици (ФПЧ) са намалели с почти 40% в рамките на три дни. Въпреки това все още има превишения на замърсителите. Тя каза още, че от 1 януари започва да действа мярката за ограничаване на битовото отопление и ползването на печки на дърва и въглища в София. Зам.-кметът по транспорт Виктор Чаушев уточни, че в последните три дни се отчита спад на навлизащите в нискоемисионните зони автомобили и с 1000-1500, но към момента не се знае дали това са хора, които използват градския транспорт, или са шофьори, които са оставили колите си.

Владимир Христовски