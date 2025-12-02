Т ежка катастрофа е станала на Северната тангента в София. Това съобщи говорителят на Спешна помощ Катя Сунгарска в ефира на NOVA. По първоначална информация лека кола се е блъснала в бус. По думите ѝ десетима души са ранени, но няма тежко пострадали.

Пътният инцидент е станал край отбивката за Чепинци, където в нощта срещу понеделник ТИР уби пешеходец, а автомобил, врязал се в полицейска кола на мястото, предизвика смъртта на полицай.

Изпратени са две линейки на мястото.

Говорителят на Центъра за спешна медицинска помощ Катя Сунгарска каза, че от буса са пострадали пет жени с контузии на главата, които са откарани в "Пирогов". Прегледан е водачът на микробуса и още три жени, но нямат необходимост от хоспитализиране.

От разпространено видео се вижда как движещият се с висока скорост автомобил се удря челно в завиващия микробус.