Т ол камерите, които от две години се чакаше да погнат джигитите по пътищата, стартират с минимално покритие на магистралите – 80 км контролирани участъци.

Това става ясно от публикувано вчера на сайта на Националното тол управление съобщение, информиращо за обхвата на контрола за скорост, който започва в полунощ тази вечер (00:00 ч. на 7 септември).

Посоки

Според съобщението общо 22 отсечки от републиканската пътна мрежа са били сертифицирани за измерване на средна скорост на движение. Това означава, че отговарят на условията по закон – да нямат вариращи ограничения на скоростта, нито зони за почивка или търговски обекти и бензиностанции по продължението си. Отсечките обаче реално са 11, като разликата идва от това, че от тол управлението ги публикуват по отделно в двете посоки.

Участъци

Така от утре средна скорост ще се засича в два участъка от магистрала „Тракия“ с обща дължина от 30 км. Това са отсечките от Вакарел до Ихтиман и от Цалапица до Радиново. На „Струма“ камерите ще следят едва 10 км – в отсечките Българчево-Покровник и Сандански-Дамяница. Джигитите по магистрала „Хемус“ ще са застрашени по 40 км във варненската ѝ част – между Девня и Игнатиево, както и между Каспичан и Белокопитово. По „Марица“, както и по частта от „Хемус“ в Западна България те ще продължат да летят необезпокоявани, тъй като по тези участъци няма да има контрол за средна скорост. Тя обаче ще се контролира по Северната скоростна тангента на София – от Илиянци до Чепинци.

Включена е и по една отсечка от основните първокласни пътища. Сред тях са изключително натоварените участъци като Долни Дъбник – Телиш (б.а. - в който загина 12-годишната Сияна) по пътя София-Плевен-Русе и Български извор – Сопот по пътя София-Варна. Включен е и средно натовареният участък Струйно – Шумен по пътя Русе-Шумен-Варна, както и слабо използваният участък Слатино-Кочериново по пътя София-Кулата, където основният трафик се движи по магистрала „Струма“.

„Това са само първите отсечки, по които ще се мери средна скорост, а те тепърва ще стават повече след сертифицирането на следващите. Ще има и още, това е само началото“, обясниха от тол управлението за „Телеграф“.

Деян Дянков