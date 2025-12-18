Н а официална церемония в Авиобаза Граф Игнатиево бяха представени осемте български самолета F-16 Block 70.

Церемонията отбелязва края на доставките на самолети по първия договор между България и САЩ за придобиване на изтребителите.

„Самолетите F-16 Block 70 са основна бойна платформа за нас и не е случайно, че ги купуваме именно от основния ни стратегически съюзни – САЩ“, каза министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов. Той припомни, че през 2019 г. по време на първия си мандат американският президент Доналд Тръмп и тогавашният български премиер Бойко Борисов са подписали в Белия дом рамка за стратегическо партньорство. Пак при първия мандат на президента Тръмп беше подписан и договорът за придобиване на F-16.

„Българските ВВС, българските пилоти, заслужават тези самолети. Единственото, за което съжалявам, е, че те трябваше да ги имат много по-рано и без излишна патетика“, каза вицепремиерът и министър на иновациите и растежа в оставка Томислав Дончев.

Сред присъстващите на представянето на изтребителите бяха още вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов, министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов, командирът на Военновъздушните сили на България генерал-майор Николай Русев, народни представители, представители на ВВС на САЩ, военнослужещи.

Източник: БТА