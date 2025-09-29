В одачите на автомобили по родните пътища не са научени да спират аварийно.

Това изтъкна рали шампионът и бивш шеф на агенцията по безопасност по пътищата Димитър Илиев – водещ експерт и основател на школа по пътна безопасност. „Оказва се, че докато ни учат на най-опасното нещо, което правим в живота си – да караме, не ни учат как да спираме аварийно. В обученията, които правим с моя екип, не съм попадал на водач, който да знае как да натисне спирачката при аварийна ситуация. Дори дългогодишни шофьори са неподготвени. Това е пропуск в системата и задължително трябва да се включи в обучението“, коментира Илиев пред „Телеграф“.

Правило

„При рискова ситуация при колите, които имат ABS системи, има един-единствен верен начин – скачаш с всичка сила върху спирачката“, обясни бившият пилот, който има призови класирания и в световния рали шампионат. „Ако обаче автомобилът няма ABS – надявам се, че такива коли са много малко останали по нашите пътища, – техниката е специфична. Трябва да се натиска по-плавно и постепенно и ако се усети, че блокира някое колело, веднага да се отпусне и отново пак да натиснеш, докато през цялото време се стремиш да запазиш стабилността на автомобила“, допълни Димитър Илиев, който е и преподавател в сектор „Автомобилен и мотоциклетен спорт“ в катедра „Технически и ледени спортове“ в НСА „Васил Левски“.

Възпитание

„Младежите трябва да бъдат възпитани по начин, по който да ценят не само собствения живот, но и този на другите. Да си жив, всъщност е най-ценното нещо, което имаме, и то е безпрекословно. Но ако ти не разбираш, че със своите действия или бездействия можеш да отнемеш чужд живот, реално не знаеш, че правиш нещо опасно. Разбираш го чак когато стане инцидент. И това, което правим ние, е да работим с хората в сферата, в която се правят най-много грешки – шофирането. Тези ситуации трябва да се анализират и да се разбира защо се случват, кое в нашето поведение ни прави опасни и как разпознаваме кога някой в друг автомобил може да ни застраши. Съответно е хубаво да имаме готови решения за всяка ситуация, които като хора с повече практика може да предложим“, разясни още Илиев каузата, на която се е посветил след края на състезателната си кариера.

Людмил Христов