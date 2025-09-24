И звършват се 24-часови непрекъснати измервания на нивата на основните показатели на качеството на атмосферния въздух от мобилна автоматична станция заради пожара край Плевен, който засегна утайници в бившата рафинерия „Плама“.

Това съобщават на официалния си сайт от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ).

ВНИМАНИЕ! Евакуация и опасно замърсяване на въздуха край Плевен

Анализът на данните от 22 септември показва, че от 05:00 до 08:00 часа са регистрирани пикови стойности само на фини прахови частици 10 (ФПЧ 10), които средночасови стойности надвишават средноденонощната норма за серен диоксид, азотен оксид, ФПЧ, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух. През останала част от денонощието стойностите на ФПЧ10 са под определените пределно допустими концентрации съгласно наредбата, посочват от РИОСВ.

Анализът на данните от вчера показва, че от 02:00 до 10:00 часа са регистрирани пикови стойности само на ФПЧ10, които средночасови стойности надвишават средноденонощната норма. След 10:00 часа до към 18 часа стойностите на ФПЧ10 са под определените пределно допустими концентрации.

По информация на кмета на село Ясен Мариана Иванова мобилната автоматична измервателна станция от вчера следобед е разположена в центъра на населеното място, а не както предишните дни в района на жп гарата.

От РИОСВ допълват, че пожарът е засегнал около 500 дка суха и влаголюбива растителност в район на водни огледала в землището на село Дисевица.

Източник: БТА