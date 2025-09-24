О тчита се опасно замърсяване на въздуха заради големия пожар в мазутен утайник край Плевен.

Няколко семейства са евакуирани, но има и хора с малки деца, които няма къде да отидат.

От РИОСВ-Плевен заявиха, че са отчели завишени стойности на фини прахови частици.

Кметът на Ясен настоя институциите да предприемат по-спешни мерки, а общински съветник обясни, че огнището е тръгнало от местността „Блатата”. По негови думи положението е овладяно и няма опасност за хората.

„Опитваме се да се евакуирам,е но семействата ни живеят тук, в тази отрова, която вече трае 5 дни. Заради нерегламентирани сметища пламва пожар, който се пренася през бившата рафинерия „Плама” и там се запалват стари утайници. Според данни на пожарната са засегнати около са 2000-3000 км. м. За часове всичко това беше в черен гъст дим”, разказа жител.

