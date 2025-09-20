Г олям пожар край Плевен. За това сигнализират местни граждани. Те публикуваха в социални мрежи снимки и видеа, на които се вижда гъст дим, който се издига в небето.

Според разказите им се е запалил утайник с петролни продукти в бившата рафинерия "Плама". По техните думи огънят гори от няколко часа.

Четири пожарни автомобила са на място и огнеборци гасят огнената стихия. По първоначални данни пламъци от сухи треви са се прехвърлили към въпросния утайник.

Хората са притеснени от екокатастрофа. Градът е измъчван в момента от воден режим и последното, от което се нуждае е обгазяване.

Към момента се сочи, че няма опасност огънят да се прехвърли към жилищни сгради.