О громен комбиниран комплект фойерверки с над 140 изстрела Fire Horse (Огнен кон – б.а.) е абсолютният фаворит за посрещане на новата 2026 година. Актуалната му цена е между 480 и 580 лева, или около 300 евро в края на декември 2025 г., показа проверка на „Телеграф“. Пиробатерията започва с по-бавни ефекти и завършва с мощно „финале“.

Мустангът и Огненият кон са хит.

Любителите на фойерверките могат да очакват наелектризиращи „огнени опашки“, златни върби и червени перли – точно в цветовете на Огнения кон, който бележи 2026 година. Зарята е олицетворение на дивия и свободен дух на коня и е изключителен хит сред любителите на разтърсващите гърмежи за празника. Най-тематичният избор се допълва от другата пиробатерия Mustang (Мустанг), чийто комплект също надхвърля 140 изстрела, а цената му е между 300 и 500 лева. Има и по-лека версия, която не спада към професионалния клас, и се продава на пазара у нас между 80 и 100 лева.

Удоволствие

Удоволствието трае до 5 минути, но категорично води до пълен екстаз при изстрелването, категорични са любителите на зарята и пиратките. Тъй като конят е символ на бързина, много актуални за посрещането на тази Нова година са фойерверките, които имат „ветрилообразно“ изстрелване (fan-shaped). Те се разтварят широко в небето и изглеждат много по-внушително, сякаш конят препуска през облаците. Най-актуалните фойерверки могат да бъдат открити в София или Варна в магазините на „Енигма“ или „Тропик“.

Пазарът е наситен с фойерверки тази година.

Те имат тематични каталози за зодиакалните години. Специализираните сайтове (като fireworks.bg) често имат филтър по „цвят“ – избери червено и златно, за да подсилиш темата на Огнения кон, примерно. Варианти могат да бъдат открити и на най-голямото тържище в столицата – стоков базар „Илиянци“, показа проучването на „Телеграф“.

Наслада

Желаещите да акцентират върху така актуалния елемент огън могат да заложат на Fire Dance (Огнен танц). Пиробатерията е с около 35 до 50 изстрела. Изключително динамична и наситена с цвят. Ефектите й са наситеночервени „божури“ и пращящи златни искри, които създават усещането за танцуващи пламъци в небето. Актуалната й цена в момента е около 55-85 лв. Wild Horse (Див кон или жребец) е другият актуален продукт, който е пуснат от официалните вносители „Тропик“ и „Енигма“ на празнични цени заедно с други подобни серии с тематични имена. Представлява средно голяма пиробатерия с 25-30 изстрела, която е по-бюджетна, но е много ефектна. Цената й е между 45 и 60 лева.

Джензитата търсят пиратки, но трудно се намират.

Сред най-търсените тази година са пиробатерии за еднократна наслада – палят се веднъж и само се наслаждавате на шоуто, което предизвикват. Такива са „Малък дявол“ (16 изстрела) – 18-25 лева, който е идеален за малък двор. Прави красиви цветни букети. „Златен дъжд“ (25 изстрела) - около 45-55 лв. – прави много елегантни златни ефекти, които падат бавно. „Еуфория“ или „Празнична заря“ (49-50 изстрела) за около 90-120 лв. Тази пиробатерия прави вечерно сериозно шоу с различен калибър и финал с гръм. При професионалната серия, която принципно е забранена за продажба на физически лица – 100+ изстрела, цените започват от 250 лева и могат да надхвърлят 600 лева за комбинирани кутии, които траят над 2 до 5 минути.

Ракети

Хит си остават ракетите – единични или в комплект, като сред най-търсените са класики като „Аполон“ (6-15 броя) за около 40 лв. „Танго“ по 15 лв. за брой – прави голям и мощен взрив в небето. Римските свещи и фонтанът „Вулкан“ също са особено популярни и могат да се намерят за 10-20 лева на тържището в „Илиянци“.

От големите вериги също можем да се запасим.

Безшумните фойерверки са хит

Тъй като в София и много градове в провинцията вече има рестрикции заради животните и спокойствието, „тихите“ батерии са много модерни. Сред любителите най-търсени са „Тиха нощ“ за около 80 лева – тя не гърми силно, а изстрелва визуални ефекти като „рибки“, „комети“ и „светулки“. Още от този асортимент може да се открие в специализираните магазини на „Енигма“ и „Тропик“ - там изборът е най-голям и ще ви дадат професионален съвет. Продават безшумни комплекти и във веригите Lidl и Kaufland, обикновено под техните марки като Weco. Те са на по-ниски цени, сега имат промоции за 29,99 лв. за голям комплект, но свършват много бързо. Много е важно да се гледа категорията на продукта (F1, F2 или F3). За безопасност винаги батериите трябва да са поставени върху равна повърхност и е добре да бъдат подпрени с камъни или тухли, за да не се обърнат.

Захари Белчев