Б ългарският рапър 100 Кила отново прикова вниманието – този път не с нов хит, а с нестандартен начин да плати сметката си за ток. Изпълнителят публикува видео в социалните мрежи, на което ясно се вижда пълна торбичка с монети, предназначени да покрият дължимата сума.

Клипът предизвика лавина от реакции – от смях и одобрение до критики и иронични коментари. „Ето така се плаща ток!“, гласи едно от посланията, които фенове прочетоха между редовете.

Не става ясно дали ходът е протест срещу високите сметки, шега или просто демонстрация на характерния за 100 Кила бунтарски стил. Факт е обаче, че рапърът отново успя да бъде в центъра на общественото внимание и да разпали дебат в мрежата.