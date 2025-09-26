А з президент нямам, имам партиен лидер, който полза всяко мероприятие, за да говори срещу правителството, затова нищо ново не казва. Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира пред медии в парламента думите на държавния глава от четвъртък, че "не по-малко срамно е да бъдеш ортак в бизнеса и политиката с него (бел. ред. Делян Пеевски), какъвто е самият мандатоносител".

Държавен глава така не може да говори, коментира Борисов. Ако е партиен лидер и се приравняваш с МЕЧ, "Величие" и тяхната риторика, можеш да си каже каквото искаш, каза още председателят на ГЕРБ. Днес към този милион и петдесет, който отива за Турция, от българските учители ли да го вземем, лекари. Вчерашният милион и петдесет от българските военни ли да го вземем. Тези стотици милиони, близо милиард от кои сектори да ги вземем, каза Борисов. "Аз за пътя на Копринката бих могъл да говоря много повече", посочи Бойко Борисов.

В отговор на въпрос за бъдещата кандидатура на ГЕРБ за президент той каза, че като му дойде времето, ще я направи.

Попитан има ли риск от предсрочни избори, Борисов каза, че всеки ден има такъв риск. "От ден първи казвам, че това е най-нестабилното правителство, защото то е направено само защото след осем избора държавата беше в тежък катаклизъм, доведен от Радев и неговите хора", посочи той. И даде за пример последните социологически проучвания, според които втората и третата партия заедно имат колкото ГЕРБ. Конституционният съд ни вкара "Величие". Радев и неговите трима констицуионни съдии това направиха и сега "Величие" са се гушнали в него, каза Борисов, цитиран от БТА.

Той коментира, че в момента в света текат процеси – подготвят се и се приемат 19-те санкционни мерки срещу Русия. От 1 януари руският втечнен газ, както и тръбният, ще спрат за Европа. Това е моментът, в който държавите трябва да направят дългосрочни договори за втечнен газ, посочи Борисов. Според него договорът за Боташ "ни тежи като воденичен камък". Вместо с Турция да работим заедно ние сега предварително отиваме „с изсулени гащи“ да се договаряме с тях, защото те са подписали през България да прекарват газ, отбеляза лидерът на ГЕРБ.

Категорично не е вярно, че не проявявам кооперативност да работя с правителството, заяви по-късно президентът Румен Радев пред журналисти в Националния дворец на културата.

„Аз какво съм виновен, че господин Борисов не е премиер? Какво съм виновен, че той допусна през годините да стане ужасно зависим от господин Пеевски не само политически“, отговори той на коментара на Борисов, че президентът ползва всяко мероприятие, за да говори срещу правителството.

От първия ден на това правителство протегнах ръка и писмено, и устно съм се обаждал на премиера, на министри, организирах кръгла маса с бизнеса, с образователните институции – как да градим една просперираща България с нови технологии, да привличаме заедно инвестиции, заедно да създаваме визия, така че да убеждаваме да се инвестира в България, как да имаме по-висок икономически ръст, докарал съм инвеститори, коментира Радев.

Каня министри, но те получават забрана от господин Борисов да стъпват на тези мероприятия. Те имат забрана, където се появя аз, да не стъпват. Дори да са обявили, че ще присъстват, появя ли се някъде, те се разбягват като пилци неговите министри, именно по указания на господин Борисов, каза президентът.

Държавният глава допълни, че министри не са присъствали и на подписването на Декларацията за издигане на двустранните отношения между България и Япония на ниво стратегическо партньорство. Румен Радев и японският министър-председател Шигеру Ишиба подписаха документа в Токио в края на май.

„Искам да призова г-н Борисов да направи така, че чувалите с пари от „Хемус“ да се върнат. Той знае много добре, той ръководеше изграждането на магистралите, беше нашият голям строител, той лично контролираше всеки ден, той определяше парите, тези чували той трябва да ги знае къде са, нека направи така, че да се върнат, ще му бъдем много благодарни", каза още Румен Радев.