Ц ентърът за градска мобилност събра от паркиране в София 43 349 098 лв. без ДДС или 52 018 917,6 с ДДС, като средномесечният приход респективно е 3 612 424 лв. без ДДС или 4 334 908,8 лв. Това обявиха за „Телеграф“ от дружеството и уточниха, че средствата са събрани от цялостната им дейност. Те добавиха, че през 2025 г. приходите им нарастват с около 4%, въпреки че се увеличава броят на електромобилите, които паркират безплатно. В последните дни се появи идея те да паркират платено срещу 600 евро за година, а броят им в града е около 20 000.

Движение

За сравнение - приходите от платеното паркиране през 2023 са 40,4 млн. лв., като печалбата през 2024-та нараства с 3 млн. лв. Според годишния финансов доклад на дружеството през 2023 г. приходите от продажбата на винетните стикери е 3,8 млн. лв., а през следващата година сумата възлиза на около 3,98 млн. лв. Сумата през изминалата година е събрана от 12 244 места в синята зона и 21 046 в зелената. Общият брой на местата в зоните за платено паркиране, буферните и общинските паркинги е 36 614. Приходите от тях възлизат на 18 милиона за 2023-та и около 18 милиона през 2024-та.

Харч

От дружеството обясниха за „Телеграф“, че събраните средства се разходват за издръжката на ЦГМ, поддържането на зоните за почасово платено паркиране, поддръжка на спирконавеси и информационни табла на спирките на обществения превоз, осъществява се дофинансиране на транспортната задача, поддържане и развитие на предоставяните услуги, свързани с управление на паркирането. Средства се инвестират и в други основни дейности, които не носят паричен приход за дружеството, но са социално значими, като например: поддържане и обособяване на паркоместа, предназначени за денонощно паркиране в близост до дома на лица с трайни увреждания, както и на места по тяхната месторабота; финансиране на услугата "Паркирай и пътувай"; ремонт на пътни настилки, представляващи кални точки; контрол на неправилното паркиране. Доскоро предприятието ремонтираше и тротоари, но вече фокусът им ще бъде насочен към обособяването на паркоместа. Оттам посочиха още, че чистата им печалба за миналата година е възлизала на обща стойност около 1 млн. лв.

Владимир Христовски