П ри евентуална ескалация на напрежение на протеста тази вечер, Столична община незабавно да вземе правомощия по закон и при наше уведомление, че ескалацията расте, да издадат заповед за прекратяването му, каза на брифинг пред журналисти главен комисар Любомир Николов, директор на Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР), предава БТА.

По думите му агресивни лица, които умишлено провокират, унищожават държавно имущество или посягат на полицаи, „следва да бъдат незабавно изведени“. Това е възможно, когато „по закон ни се разреши да прекратим съответното мероприятие“, допълни Николов.

„Ще бъдат изградени контролно-пропускателни пунктове, на които щателно ще бъдат проверявани всички лица с профил на агресивни граждани, които ние познаваме от предишни протести", допълни още главен комисар Николов.

Лидерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев се обърна към вътрешния министър Даниел Митов с предупреждение, че за протеста тази вечер от 18 часа, пред сградата на Народното събрание, се готвят провокации, които трябва да бъдат спрени, както и към лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да оттегли бюджета за 2026 г., за да не взриви страната.