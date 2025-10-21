К андидат-пенсионери лъжат, че са работили при първа или втора категория труд, за да им се зачете повече стаж за пенсия.

Подобни измами са засечени от териториалната дирекция на НОИ в Габрово, става ясно от последния бюлетин на осигурителния институт. Най-често лицата използват издадени документи от осигурители, в които се посочват некоректни данни за условия на труд и се предлага неоснователно зачитане на стаж от първа и втора категория. Една година стаж от първа категория се зачита за три години стаж от трета, поради което хора с недостигащ стаж опитват с подобни схеми да си набавят липсващите години за пенсия. Вписват се периоди, за които няма данни в първични документи и във ведомостите за заплати. Констатирани са случаи, при които след установена липса на ведомости в правоприемници на осигурители се издават удостоверения от бивши служители.

Документи

Доказани са случаи на неправомерно издадени документи от служители на фирми без необходимата проверка за наличието на стажа и дохода за лицата в разплащателните документи на осигурителя. Тези документи се издават единствено на базата на твърдения. Образувани са досъдебни производства в Районна прокуратура-Габрово. За някои от тях вече има издадени и съдебни решения, които определят представените документи като неистински.

Схеми

Служителите на ТД на НОИ в Габрово са разнищили и схеми за точене на обезщетения от Държавното обществено осигуряване. Интересен е случаят, при който е налице сключване на трудови договори с починал преди години собственик на фирма. Оказало се, че известен на правораздавателните органи счетоводител е подавал данни срещу заплащане с цел неправомерно ползване на осигурителни права от трети лица. За случая е уведомена Окръжна прокуратура. На лицата, ползвали неправомерно обезщетения от ДОО, са съставени разпореждания за възстановяване на неправомерно получени суми.

София Симеонова