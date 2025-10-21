К андидат-пенсионери лъжат, че са работили при първа или втора категория труд, за да им се зачете повече стаж за пенсия.

Подобни измами са засечени от териториалната дирекция на НОИ в Габрово, става ясно от последния бюлетин на осигурителния институт. Най-често лицата използват издадени документи от осигурители, в които се посочват некоректни данни за условия на труд и се предлага неоснователно зачитане на стаж от първа и втора категория. Една година стаж от първа категория се зачита за три години стаж от трета, поради което хора с недостигащ стаж опитват с подобни схеми да си набавят липсващите години за пенсия. Вписват се периоди, за които няма данни в първични документи и във ведомостите за заплати. Констатирани са случаи, при които след установена липса на ведомости в правоприемници на осигурители се издават удостоверения от бивши служители.

Документи

Доказани са случаи на неправомерно издадени документи от служители на фирми без необходимата проверка за наличието на стажа и дохода за лицата в разплащателните документи на осигурителя. Тези документи се издават единствено на базата на твърдения. Образувани са досъдебни производства в Районна прокуратура-Габрово. За някои от тях вече има издадени и съдебни решения, които определят представените документи като неистински.

Схеми

Служителите на ТД на НОИ в Габрово са разнищили и схеми за точене на обезщетения от Държавното обществено осигуряване. Интересен е случаят, при който е налице сключване на трудови договори с починал преди години собственик на фирма. Оказало се, че известен на правораздавателните органи счетоводител е подавал данни срещу заплащане с цел неправомерно ползване на осигурителни права от трети лица. За случая е уведомена Окръжна прокуратура. На лицата, ползвали неправомерно обезщетения от ДОО, са съставени разпореждания за възстановяване на неправомерно получени суми.

София Симеонова София Симеонова
пенсии измами стаж лъжа схеми осигуровки НОИ фалшиви документи