Ш ефът на Националния дворец на децата: Има медицинска причина за смяната

Скандал в легендарния хор „Бодра смяна“. Родители на деца, които пеят в него, бранят дългогодишния диригент Александър Кочков, който е понижен в длъжност корепетитор. По думите им до това се стигнало заради анонимни сигнали и последвалата след тях психологическа експертиза. Майките и бащите го описват като изключителен професионалист и добър човек, отдаден на работата си, който се отнася с любов и внимание към всяко дете.

Смяна

„Това, което разбрахме, е, че дългогодишният диригент се понижава в корепетитор поради това, че е имало анонимни жалби за това, че е викал и крещял на децата. Това е дало основание на директорката на Националния дворец на децата госпожа Татяна Досева да го изпрати на психологична експертиза“, разказва Гергана Манова, която е майка на бивша хористка, която 9 години е пяла в „Бодра смяна“. По думите й експертизата показала, че той може да работи с деца, но въпреки това е свален от длъжност. „За децата този диригент е идолът, който трябва седи пред тях и който ги вдъхновява. Предстоят сериозни концерти, а децата са разстроени от смяната на диригента“, казва още Манова.

Позиция

„Телеграф“ потърси директора на Националния дворец на децата Татяна Досева за коментар по темата каква е причината за понижаването в длъжност на Александър Кочков. „За смяната има причини от медицински характер и чувствителна лична информация, която нямам право да коментирам. Потърсете ме в понеделник“, коментира Досева пред вестника.