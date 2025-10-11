И ма държави, в които няма жълти сайтове и жълти вестници не защото няма кой да ги пише, а защото няма кой да ги чете, написа лидерът на „Има такъв народ“ (ИТН) Слави Трифонов във Facebook и даде пример с Швейцария. Е, за добро или за лошо, в България не е така, добавя Трифонов.

ПРОМЕНИ В НК: Постваш чужди тайни, отиваш зад решетките, плащаш и тлъста глоба!

За някои хора, които в днешната емоционална говорилня не са разбрали, ще кажа следното - доколкото зависи от мен, аз ще направя всичко възможно, за да могат такива измислици, гнусотии и откровени пошлости да продължат да съществуват. Защото така ние в България разбираме свободата на словото, пише Слави Трифонов.

„Ще бъда още по-директен и ще се обърна към една част от т.нар. български естаблишмънт. Знам, че ме мразите. И винаги, доколкото зависи от мен, ще правя всичко възможно, за да можете свободно да изразявате омразата си“, добавя той.

Парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси подкрепи на първо гласуване промени в Наказателния кодекс, с които създава състав на престъпление, който криминализира разпространяването на носители, които съдържат информация за личния живот на човек без негово съгласие.

Предложените от ИТН промени в Наказателния кодекс, с които се криминализира разпространението на информация за личния живот на човек без неговото съгласие, ще бъдат оттеглени, съобщи вчера председателят на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента.

*Източник: БТА