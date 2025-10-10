Г олям обрат в Народното събрание! Партията „Има такъв народ“ ще оттегли предложенията си за промени в Наказателния кодекс, предвиждащи затвор за разгласяване на лична информация без съгласие.

„Слави Трифонов разбра проблема и оттегля закона – благодаря му за това“, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов след телефонен разговор с Трифонов.

По думите му, текстовете в законопроекта са били „неясни и опасни за свободата на словото“.

Борисов призна, че депутатите от ГЕРБ първоначално са гласували „за“, без да осъзнаят последствията, но след това са променили позицията си. Той предупреди, че злоупотребите с deepfake технологии и използването на лични снимки са реален проблем, но „не бива да се бърка защита на личното пространство с цензура“.

Премиерът Росен Желязков защити правото на неприкосновен личен живот, но подчерта, че дебатът трябва да остане в парламента, а не да се превръща в политическа свада.

Опозицията обаче беше безмилостна. Атанас Атанасов от ДСБ нарече промените „пълен юридически абсурд“ и добави:

„След като чалгата влезе в политиката и парламента, сега ще влезе и в наказателното право.“

Николай Денков предупреди, че според предложените текстове „всеки, който каже истината, може да влезе в затвора до шест години“.

Асен Василев пък саркастично добави, че ИТН „не се регистрирали в залата, защото не им се включил законът, който да пази голите им снимки“.

Критичен беше и Радостин Василев, според когото „Тошко и Слави нямат моралното право“ да предлагат такъв закон, след като самите те са използвали лични теми в песни за колеги депутати.

С оттеглянето на проекта бурята временно утихна, но спорът за границите между личния живот и свободата на словото тепърва започва.