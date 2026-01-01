С офийският зоопарк затваря врати в първите дни на 2026 година! От 1 до 4 януари включително посетители няма да бъдат допускани, след като Столичната община обяви временно преустановяване на достъпа заради въвеждането на еврото.

Причината – настройване и тестване на новите системи за плащане в евро, както кешови, така и безкасови. Така една от най-посещаваните атракции в столицата ще остане без публика точно в първите дни на Новата година.

Въпреки това краят на 2025-а донесе настроение и за животните. Между 24 и 28 декември, както и на 31 декември, зоопаркът беше отворен, а приматите получиха специални коледни подаръци – празнично опаковани кутии с вкусни и здравословни лакомства.

Първият работен ден на Софийския зоопарк през 2026 г. ще бъде 5 януари, когато посетителите отново ще могат да се срещнат с любимците си – включително и с най-новата звезда в парка, алпаката Инди, представена в началото на декември.