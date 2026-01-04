Д елси Родригес, новият президент на Венецуела, беше категорична в реч, която произнесе пред страната по националното радио и телевизия тази събота след операцията, извършена от Съединените щати в Каракас.

„Това беше акт на варварство, който нарушава всеки механизъм на международната система за правата на човека и представлява престъпления срещу човечеството. Нека никоя страна не се опитва да изкриви волята на този народ“, каза Родригес.

Родригес определи тези действия като „незаконно и нелегитимно отвличане на президента Николас Мадуро и първата дама Силия Флорес“. „Това, което направиха на Венецуела, могат да направят на всеки“, посочи още тя.

⚡️Venezuela Vicepresident Delcy Rodríguez:



"An attack of this nature undoubtedly has a Zionist tinge... the defense decree is now activated, all of Venezuela is mobilized. There is only one President in this country, and his name is Nicolás Maduro Moros." pic.twitter.com/fp46qdswUX — COMBATE |🇵🇷 (@upholdreality) January 3, 2026

Родригес коментира и думите на президентът на САЩ Доналд Тръмп, който подчерта на пресконференция, че ще се увери, че Венецуела „се управлява правилно“.

На въпроса кой ще управлява страната, Тръмп, без да споменава никакви венецуелски имена, посочи себе си и държавния секретар на САЩ Марко Рубио.

Но той каза и нещо относно Делси Родригес: „Тя току-що положи клетва. Но, както знаете, тя беше избрана от Мадуро. Така че Марко (Рубио) работи директно по това. Той току-що говори с нея (с Делси Родригес) и тя е готова да направи всичко, което сметнем за необходимо, за да направи Венецуела отново велика. Много просто“

Отговорът на Родригес беше в обратния дух, като заяви, че „венецуелският народ не се отказва, не се предава и никога няма да бъде колония на никого, нито на древни империи, нито на нови, нито на такива в упадък. Готови сме да защитим Венецуела“.