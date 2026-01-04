В енецуелският президент Николас Мадуро може да бъде настанен в същия център за задържане в Бруклин, където в момента са задържани певецът Шон „Пи Диди“ Комбс и осъденият мексикански наркобарон Хоакин Гусман Лоера, известен още като Ел Чапо, според американския информационен бюлетин Axios, позовавайки се на свои източници.

В допълнение към вече споменатите, списъкът със затворници знаменитости, които са били там, включва и Луиджи Манджоне , обвинен в убийството на главния изпълнителен директор на UnitedHealthcare, Гилейн Максуел, сътрудничка на финансиста Джефри Епстийн, Сам Банкман-Фрид основател на фалиралата крипто борса FTX и певецът R Kelly. Axios отбелязва, че центърът за задържане е известен с лошите си условия: порутени, нехигиенични и като цяло опасни.

Тази информация е косвено потвърдена от друг портал, NewsNation. В публикацията му се посочва, че Столичният център за задържане е единственият федерален затвор в Ню Йорк, често описван като „ад на земята“. Изданието отбелязва също, че в това заведение преди това са били настанявани редица известни затворници.

Мадуро е изправен пред четири обвинения, които общо носят максимум четири доживотни присъди.

Междувременно стана ясно, че командоси от американските специални сили са унищожили системи за противовъздушна отбрана, за да нападнат укрепеното сигурно място на Николас Мадуро в зашеметяващата военна операция във Венецуела.

Операция „Абсолютна решителност“ се разгърна под прикритието на тъмнината , когато около 150 военни самолета, включително изтребители, бомбардировачи и разузнавателни самолети, излетяха от 20 военни бази и кораби на ВМС.

Изключителната операция започна между полунощ и 1 часа сутринта в Каракаско време, когато американските ударни сили започнаха да се придвижват към позиции „в най-тъмните часове“. Около 2 часа сутринта в Каракас бяха чути множество експлозии, а над града се видяха стълбове дим.

След залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро, президентът на САЩ Доналд Тръмп обърна внимание на „интересния случай“ с Куба. Той заяви, че американски представители ще обсъдят ситуацията в тази страна.

„Куба е интересен случай. Куба не се справя много добре в момента. Системата не работи много добре. Хората там страдат. Мисля, че в крайна сметка ще говорим за Куба, защото Куба се проваля като държава“, каза стопанинът на Белия дом.